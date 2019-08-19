Минздрав предложил проводить в офисах физкульт-брейки
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение. Об этом говорится в разработанной ведомством программе «Укрепление здоровья работающих», передает RT.
Минздрав утверждает, что подобные перерывы должны проводиться не менее одного раза в день. Помимо этого в министерстве для сохранения психологического здоровья предложили создать комнаты для психоэмоциональной разгрузки. Как пишет Ura.ru, под этим имеются в виду специальные отдельные помещения с современным оборудованием, таким как аромолампа, массажные кресла и капсулы сна.
Напомним, что в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» Минздрав также предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Член Общественной палаты РФ и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в эфире НСН поддержал такую инициативу Минздрава.
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