Минздрав предложил проводить в офисах физкульт-брейки

Минздрав утверждает, что подобные перерывы должны проводиться не менее одного раза в день. Помимо этого в министерстве для сохранения психологического здоровья предложили создать комнаты для психоэмоциональной разгрузки. Как пишет Ura.ru, под этим имеются в виду специальные отдельные помещения с современным оборудованием, таким как аромолампа, массажные кресла и капсулы сна.

Напомним, что в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» Минздрав также предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Член Общественной палаты РФ и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в эфире НСН поддержал такую инициативу Минздрава.

