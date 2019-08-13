Эксперт: Минздрав из вредности не даёт продавать алкоголь онлайн
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН отметил, что ведомства решают непринципиальные вопросы, оставляя за бортом самый важный.
Ассоциация компаний интернет-торговли предложила новую схему по легализации продаж алкоголя через интернет. Так, регистрировать время и место реализации алкогольной продукции позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и гаджеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.
Такие документы создаются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн — курьер обязательно должен пробить второй чек, так называемый «нулевой», с данной информацией. Чек сразу же передается в Федеральную налоговую службу.
Как считают в ассоциации, система сможет ограничить торговлю спиртной продукцией в ночное время, а также оградить от алкоголя подростков.
Впрочем, специалисты уже указали на слабое место такой схемы — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем тет-а-тет.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что очередное предложение очень формальное, глобальную проблему оно не решает.
«Считаю это полной ерундой. Всё это было согласовано еще в начале года, а потом Минздрав из вредности отказался. И так ведомству пошли навстречу… но нет. А теперь из вредности отказывается поддерживать инициативу финансовый блок.
Не исключаю, что сейчас мы находимся на стыке согласования позиций. Возможно, одни согласятся продавать некоторые виды алкоголя лицам до 21 года, а другие разрешат онлайн-продажу»,- считает эксперт отрасли.
Как добавил глава Центра исследований рынков алкоголя, гораздо важнее другая проблема – это нелегальная и контрафактная продукция. Но ее решать никто не спешит.
«Не вижу ничего страшного, если 17-летний подросток купит алкоголь в интернете. По некоторым данным дети начинают пить с 13 лет, это плохо. Но мы и сами пробовали алкоголь в эти годы. Ничего… выросли. Однако бороться с этим надо. А что мы получаем сегодня? До 2010 года вся нелегальная продукция продавалась в легальных магазинах. К 2017-му весь контрафакт выгнали из розницы легальной, подросток пойдет и купит дешевле у нелегалов. Вот это главная проблема. Но о ней никто говорить не хочет», - высказал свою позицию Вадим Дробиз.
Напомним, в начале 2019 года в Госдуму было внесено предложение о продаже алкоголя и сигарет исключительно в отдельных магазинах, доступ в которые для несовершеннолетних будет запрещен.
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