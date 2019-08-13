Эксперт: Минздрав из вредности не даёт продавать алкоголь онлайн

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН отметил, что ведомства решают непринципиальные вопросы, оставляя за бортом самый важный.

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила новую схему по легализации продаж алкоголя через интернет. Так, регистрировать время и место реализации алкогольной продукции позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и гаджеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

Такие документы создаются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн — курьер обязательно должен пробить второй чек, так называемый «нулевой», с данной информацией. Чек сразу же передается в Федеральную налоговую службу.

Как считают в ассоциации, система сможет ограничить торговлю спиртной продукцией в ночное время, а также оградить от алкоголя подростков.

Впрочем, специалисты уже указали на слабое место такой схемы — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем тет-а-тет.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что очередное предложение очень формальное, глобальную проблему оно не решает.

«Считаю это полной ерундой. Всё это было согласовано еще в начале года, а потом Минздрав из вредности отказался. И так ведомству пошли навстречу… но нет. А теперь из вредности отказывается поддерживать инициативу финансовый блок.

Медик раскритиковал предложение Минздрава запретить продажу алкоголя до 21 года

Не исключаю, что сейчас мы находимся на стыке согласования позиций. Возможно, одни согласятся продавать некоторые виды алкоголя лицам до 21 года, а другие разрешат онлайн-продажу»,- считает эксперт отрасли.

Как добавил глава Центра исследований рынков алкоголя, гораздо важнее другая проблема – это нелегальная и контрафактная продукция. Но ее решать никто не спешит.

«Не вижу ничего страшного, если 17-летний подросток купит алкоголь в интернете. По некоторым данным дети начинают пить с 13 лет, это плохо. Но мы и сами пробовали алкоголь в эти годы. Ничего… выросли. Однако бороться с этим надо. А что мы получаем сегодня? До 2010 года вся нелегальная продукция продавалась в легальных магазинах. К 2017-му весь контрафакт выгнали из розницы легальной, подросток пойдет и купит дешевле у нелегалов. Вот это главная проблема. Но о ней никто говорить не хочет», - высказал свою позицию Вадим Дробиз.

Напомним, в начале 2019 года в Госдуму было внесено предложение о продаже алкоголя и сигарет исключительно в отдельных магазинах, доступ в которые для несовершеннолетних будет запрещен.

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