Эксперт: Минздрав из вредности не даёт продавать алкоголь онлайн

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила новую схему по легализации продаж алкоголя через интернет. Так, регистрировать время и место реализации алкогольной продукции позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и гаджеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

Такие документы создаются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн — курьер обязательно должен пробить второй чек, так называемый «нулевой», с данной информацией. Чек сразу же передается в Федеральную налоговую службу.

Как считают в ассоциации, система сможет ограничить торговлю спиртной продукцией в ночное время, а также оградить от алкоголя подростков.

Впрочем, специалисты уже указали на слабое место такой схемы — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем тет-а-тет.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что очередное предложение очень формальное, глобальную проблему оно не решает.

«Считаю это полной ерундой. Всё это было согласовано еще в начале года, а потом Минздрав из вредности отказался. И так ведомству пошли навстречу… но нет. А теперь из вредности отказывается поддерживать инициативу финансовый блок.