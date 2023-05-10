Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

Министерство здравоохранения предложило перераспределить часть медицинских задач между персоналом, структуры ведомства хотят передать некоторые врачебные обязанности медсестрам, сообщает «Коммерсант».

Речь идет про подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения. Также медсестрам предлагается разрешить самостоятельно проводить медосмотр и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

«Пациенты без ухода!»: В профсоюзе заявили об острой нехватке младшего медперсонала

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек.

В России остро не хватает медперсонала по уходу за тяжелобольными людьми, заявил руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, лежачих пациентов могут долго не переворачивать, при этом денег у многих людей на частные клиники нет.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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