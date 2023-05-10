Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам
Министерство здравоохранения предложило перераспределить часть медицинских задач между персоналом, структуры ведомства хотят передать некоторые врачебные обязанности медсестрам, сообщает «Коммерсант».
Речь идет про подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения. Также медсестрам предлагается разрешить самостоятельно проводить медосмотр и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.
Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек.
В России остро не хватает медперсонала по уходу за тяжелобольными людьми, заявил руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, лежачих пациентов могут долго не переворачивать, при этом денег у многих людей на частные клиники нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции поселка в Запорожье
- Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам
- СМИ: Два дрона с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем
- Один человек пострадал при взрыве на газоснабжающей станции в Узбекистане
- В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы
- Маск заявил, что не договаривался с Карлсоном о запуске шоу в Twitter
- Источник: Консенсуса по продлению зерновой сделки нет
- Столтенберг усомнился в участии НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня
- Система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском
- Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru