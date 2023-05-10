Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек.

В России остро не хватает медперсонала по уходу за тяжелобольными людьми, заявил руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, лежачих пациентов могут долго не переворачивать, при этом денег у многих людей на частные клиники нет.

