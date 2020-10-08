В Кремле обеспокоились ситуацией с коронавирусом в стране

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране осложняется ситуация с распространением коронавируса. По ее словам, рост наблюдается в 60 российских регионах, сообщает РЕН ТВ. При этом 20 субъектах ситуация стабильная, а в части даже идет снижения уровня заболеваемости.

