В Кремле обеспокоились ситуацией с коронавирусом в стране

В Кремле считают статистику по Сovid поводом для серьезной обеспокоенности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

В России за сутки выявили почти 11,5 тыс случаев заражения коронавирусом

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране осложняется ситуация с распространением коронавируса. По ее словам, рост наблюдается в 60 российских регионах, сообщает РЕН ТВ. При этом 20 субъектах ситуация стабильная, а в части даже идет снижения уровня заболеваемости.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий Песков
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