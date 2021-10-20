Минздрав: Помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 650 тыс. медработников
В России около 650 тысяч медработников задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также отметил, что система здравоохранения сегодня работает «с очень большой нагрузкой», поэтому основная задача – снизить количество заболевших, в частности, путем вакцинации от коронавируса.
Добавим, в России за прошедшие сутки зафиксировали 1 028 смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе COVID-19, отметив, что это – максимальный показатель с начала пандемии. Также сообщается, что суточный прирост числа заболевших коронавирусом превысил 34 тысячи. В Москве новых инфицированных около 6 тысяч. В первой пятерке также Санкт-Петербург, Московская, Самарская и Нижегородская области, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- Морозы до -40°С. Некоторым регионам России пообещали «суровый ноябрь»
- Непривитый Песков рассказал о сроках ревакцинации Путина
- Суд оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
- В Госдуме поддержали продление заморозки накопительной части пенсий
- Минздрав: Помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 650 тыс. медработников
- В Кремле допускают встречу Путина и Байдена до конца года
- СМИ: На Украине запретят физлицам пополнять депозиты рублями
- Талибы в Москве подтвердили свои обязательства
- Пропавшую на Урале школьницу нашли живой
- Арестованный Саакашвили решил продолжить голодовку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru