Минздрав: Помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 650 тыс. медработников

В России около 650 тысяч медработников задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также отметил, что система здравоохранения сегодня работает «с очень большой нагрузкой», поэтому основная задача – снизить количество заболевших, в частности, путем вакцинации от коронавируса.

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Добавим, в России за прошедшие сутки зафиксировали 1 028 смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе COVID-19, отметив, что это – максимальный показатель с начала пандемии. Также сообщается, что суточный прирост числа заболевших коронавирусом превысил 34 тысячи. В Москве новых инфицированных около 6 тысяч. В первой пятерке также Санкт-Петербург, Московская, Самарская и Нижегородская области, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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