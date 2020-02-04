Минздрав не подтвердил расовую подоплеку в распространении коронавируса

В Минздраве отметили, что спрогнозировать распространение инфекции в стране сложно, сообщает RT. При этом Краевой не подтвердил распространяющие в СМИ слухи о том, что в основном инфекция поражает мужчин монголоидной расы.

«Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы», - сказал он.

Тем временем в российском центре программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вакцина от коронавируса 2019-nCoV появится не ранее конца 2021 года, передает Газета.ру.

По состоянию на 4 февраля, коронавирус унес жизни 425 человек, заболели более 20 тысяч. В самом Китае заявили, что мировая реакция на распространение нового типа коронавируса чрезмерна. Власти КНР призвали другие страны не поддаваться панике, сообщает «Свободная пресса».

