Минздрав не подтвердил расовую подоплеку в распространении коронавируса

4 февраля 202011:12

Минздрав России начал готовиться к возможному распространению в стране коронавируса, несмотря на отсутствие соответствующего прогноза. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Краевой, передает «Интерфакс».

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В Минздраве отметили, что спрогнозировать распространение инфекции в стране сложно, сообщает RT. При этом Краевой не подтвердил распространяющие в СМИ слухи о том, что в основном инфекция поражает мужчин монголоидной расы.

«Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы», - сказал он.

Тем временем в российском центре программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вакцина от коронавируса 2019-nCoV появится не ранее конца 2021 года, передает Газета.ру.

По состоянию на 4 февраля, коронавирус унес жизни 425 человек, заболели более 20 тысяч. В самом Китае заявили, что мировая реакция на распространение нового типа коронавируса чрезмерна. Власти КНР призвали другие страны не поддаваться панике, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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