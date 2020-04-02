Минздрав поддержал запрет продажи алкоголя во время пандемии COVID-19

В Минздраве поддерживают решение некоторых регионов РФ запретить продажу алкоголя. Об этом в своём Telegram-канале рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, отметив, что эта мера вводится для профилактики распространения COVID-19.

«Решительные, законные и правильные меры ряда регионов», ― отметил Салагай.

Напомним, ранее сегодня власти Забайкальского края ввели запрет на розничную продажу алкоголя, отмечает Утро.ру. А в Красноярском крае по решению законодательного собрания теперь приобрести спиртные напитки можно с десяти утра и до шести вечера. Такие же ограничительные меры действуют и в Башкирии.

В конце марта стало известно, что в Якутске ввели запрет на продажу алкогольной продукции, который действует до 5 апреля включительно.