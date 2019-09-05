Минздрав озвучил три главных причины появления рака

Три главных причины, вызывающие онкологические заболевания, озвучены представителем Минздрава в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, основными факторами развития рака являются курение, вирус папилломы человека (ВПЧ) и чрезмерное употребление алкоголя. Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения доказала наличие существенного влияния образа жизни на возникновение онкологии.