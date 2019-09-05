Минздрав озвучил три главных причины появления рака
Три главных причины, вызывающие онкологические заболевания, озвучены представителем Минздрава в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по словам главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, основными факторами развития рака являются курение, вирус папилломы человека (ВПЧ) и чрезмерное употребление алкоголя. Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения доказала наличие существенного влияния образа жизни на возникновение онкологии.
Как заявил Каприн, у курильщиков в 20-30 раз увеличивается развитие ряда локализаций, ВПЧ влияет на развитие гинекологической онкологии и рака носоглотки.
Ранее стало известно, что глава Минздрава Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию 13 сентября.
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