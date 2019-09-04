Глава Минздрава Вероника Скворцова проведет прямую линию 13 сентября

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова впервые 13 сентября проведет прямую линию, где ответит на вопросы россиян. Об этом сообщается в официальном микроблоге ведомства в Twitter.

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Начало прямой линии назначено на 10 утра (мск). Отмечается, что вопросы для министра принимаются на почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов развенчал в эфире НСН слова Скворцовой о долгой жизни россиян.



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