Глава Минздрава Вероника Скворцова проведет прямую линию 13 сентября
4 сентября21:44
Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова впервые 13 сентября проведет прямую линию, где ответит на вопросы россиян. Об этом сообщается в официальном микроблоге ведомства в Twitter.
Начало прямой линии назначено на 10 утра (мск). Отмечается, что вопросы для министра принимаются на почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов развенчал в эфире НСН слова Скворцовой о долгой жизни россиян.
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