Глава Минздрава Вероника Скворцова проведет прямую линию 13 сентября

Начало прямой линии назначено на 10 утра (мск). Отмечается, что вопросы для министра принимаются на почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов развенчал в эфире НСН слова Скворцовой о долгой жизни россиян.







