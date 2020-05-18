Минздрав озвучил, сколько медиков получили доплаты за коронавирус

В министерстве здравоохранения утверждают, что около 123 тысяч медицинских работников получили доплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом ной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия» заместитель главы ведомства Татьяна Семёнова.

Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая. Премьер-министр подчеркнул, что своевременная выплата медработникам - приоритет властей.

В «Лиге защиты врачей» рассказали о саботаже чиновников в деле выплат медикам

В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин призвал разобраться с выплатами медикам, которые жаловались на формальное выполнение распоряжения, когда им в ряде случаев доплачивали всего по 100 – 300 рублей.

Как отметил в эфире ОТР президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин, врачи, которые работают в обсервациях, тоже заражаются, но они никаких надбавок не получают из-за «изобретательности» чиновников.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ДоплатыМедикиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры