Минздрав озвучил, сколько медиков получили доплаты за коронавирус
В министерстве здравоохранения утверждают, что около 123 тысяч медицинских работников получили доплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом ной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия» заместитель главы ведомства Татьяна Семёнова.
Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая. Премьер-министр подчеркнул, что своевременная выплата медработникам - приоритет властей.
В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин призвал разобраться с выплатами медикам, которые жаловались на формальное выполнение распоряжения, когда им в ряде случаев доплачивали всего по 100 – 300 рублей.
Как отметил в эфире ОТР президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин, врачи, которые работают в обсервациях, тоже заражаются, но они никаких надбавок не получают из-за «изобретательности» чиновников.
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