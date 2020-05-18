Минздрав озвучил, сколько медиков получили доплаты за коронавирус

В министерстве здравоохранения утверждают, что около 123 тысяч медицинских работников получили доплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом ной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия» заместитель главы ведомства Татьяна Семёнова.

Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая. Премьер-министр подчеркнул, что своевременная выплата медработникам - приоритет властей.