Минздрав оценил новый способ избавления от «брюшного» жира

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева оценила исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, связанного с риском сердечных заболеваний у пожилых людей. Как отмечает RT, комментируя исследование, она в первую очередь, обратила внимание на то, что ожирение у людей в возрасте от 50 лет – весьма необычное. Ольга Ткачева объяснила, что оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых людей, но и снижением массы мышц.

Гериатр завила, что подобные исследования, проводимые в рамках работы с пожилыми людьми, весьма эффективны. Специалист полагает, что снижение веса посредством физических тренировок является наиболее эффективным способом улучшения здоровья пожилых людей.

Напомним, ранее стало известно, что американские ученые предложили действенный метод избавления от жира на животе после 50 лет. Добровольцам предложили в течение десяти недель принимать участие в программе интервальных упражнений. Они посещали тренировки трижды в неделю. У тех, кто соблюдал предписанный режим, жировая масса сократилась почти на треть. При этом специалисты подчёркивают, что добровольцы прибавили в мышечной массе, отмечает РИА ФАН.







