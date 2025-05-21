В реестр злостных неплательщиков алиментов внесли 190 тысяч записей

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме он указал, что в список были включены лица, привлечённые к административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске.

«Доска позора открыта. Всем мужчинам желаем никогда на эту доску не попадать», - заключил Аристов.

Ранее в Воронеже задержали злостного неплательщика алиментов, который прятался под одеялом у сожительницы, сообщает «Свободная пресса».