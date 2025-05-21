В реестр злостных неплательщиков алиментов внесли 190 тысяч записей
В реестр злостных неплательщиков алиментов уже внесли 190 тысяч записей. Об этом заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме он указал, что в список были включены лица, привлечённые к административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске.
«Доска позора открыта. Всем мужчинам желаем никогда на эту доску не попадать», - заключил Аристов.
Ранее в Воронеже задержали злостного неплательщика алиментов, который прятался под одеялом у сожительницы, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко высказался о рисках возникновения эпидемии, подобной черной оспе
- Врио губернатора Ростовской области назвал плачевным состояние дорог в регионе
- СМИ: Федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за пожара
- Новый глава «Роснано» заявил, что компания в долг больше не берет
- Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль
- Кантора переизбрали президентом Европейского еврейского конгресса
- Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
- Доля вторичного жилья на рынке ипотеки превысила 50%
- В реестр злостных неплательщиков алиментов внесли 190 тысяч записей
- ФСИН опровергла побег заключенных в подмосковных Химках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru