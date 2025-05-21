В реестр злостных неплательщиков алиментов внесли 190 тысяч записей

В реестр злостных неплательщиков алиментов уже внесли 190 тысяч записей. Об этом заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Минюст предложил отключить должников по алиментам от «Госуслуг»

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме он указал, что в список были включены лица, привлечённые к административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске.

«Доска позора открыта. Всем мужчинам желаем никогда на эту доску не попадать», - заключил Аристов.

Ранее в Воронеже задержали злостного неплательщика алиментов, который прятался под одеялом у сожительницы, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФССП РФАлименты

Горячие новости

Все новости

партнеры