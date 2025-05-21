Минприроды: Рентабельные запасы нефти в России закончатся к 2051 году

По его словам, выгодно использовать можно только лишь 13 млрд тонн из 31 млрд доказанных запасов страны. При нынешних темпах добычи они будут израсходованы к 2051 году.

Козлов отметил, что большая часть российских богатств — это трудноизвлекаемые ресурсы. Он добавил, что только своевременные налоговые льготы в прошлом помогли корпорациям начать дорогостоящую добычу.

Ранее российская компания «Интеко Групп» подписала договор о добыче и переработке нефти в Афганистане, напоминает НСН.

