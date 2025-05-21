Минприроды: Рентабельные запасы нефти в России закончатся к 2051 году
Рентабельная нефть в России закончится через 26 лет. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе правительственного часа в Госдуме.
По его словам, выгодно использовать можно только лишь 13 млрд тонн из 31 млрд доказанных запасов страны. При нынешних темпах добычи они будут израсходованы к 2051 году.
Козлов отметил, что большая часть российских богатств — это трудноизвлекаемые ресурсы. Он добавил, что только своевременные налоговые льготы в прошлом помогли корпорациям начать дорогостоящую добычу.
Ранее российская компания «Интеко Групп» подписала договор о добыче и переработке нефти в Афганистане, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК РФ: С 2014 года установлена гибель более 5,5 тысячи мирных жителей Донбасса
- Онищенко высказался о рисках возникновения эпидемии, подобной черной оспе
- Врио губернатора Ростовской области назвал плачевным состояние дорог в регионе
- СМИ: Федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за пожара
- Новый глава «Роснано» заявил, что компания в долг больше не берет
- Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль
- Кантора переизбрали президентом Европейского еврейского конгресса
- Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
- Доля вторичного жилья на рынке ипотеки превысила 50%
- В реестр злостных неплательщиков алиментов внесли 190 тысяч записей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru