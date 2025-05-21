ФСИН опровергла побег заключенных в подмосковных Химках

В службе опровергли, что побегов в Подмосковье не было не только при конвоировании, но и из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Ранее шестерых заключенных суд признал виновными в побеге из колонии в Липецке и назначил им от 4,5 до 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

