ФСИН опровергла побег заключенных в подмосковных Химках
21 мая 202514:01
Представители Федеральной службы исполнения наказаний опровергли в интервью РИА Новости ранее появившуюся в интернете информацию, что во время конвоирования в подмосковных Химках сбежали двое заключенных.
В службе опровергли, что побегов в Подмосковье не было не только при конвоировании, но и из учреждений уголовно-исполнительной системы.
Ранее шестерых заключенных суд признал виновными в побеге из колонии в Липецке и назначил им от 4,5 до 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru