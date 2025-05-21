ФСИН опровергла побег заключенных в подмосковных Химках

Представители Федеральной службы исполнения наказаний опровергли в интервью РИА Новости ранее появившуюся в интернете информацию, что во время конвоирования в подмосковных Химках сбежали двое заключенных.

В ГУФСИН опровергли данные о попытках побега арестантов СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

В службе опровергли, что побегов в Подмосковье не было не только при конвоировании, но и из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Ранее шестерых заключенных суд признал виновными в побеге из колонии в Липецке и назначил им от 4,5 до 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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