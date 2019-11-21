Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медицинского осмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки. Как пишет РИА Новости, об этом заявил на замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Согласно приказу Минздрава, в предстоящую пятницу, 22 ноября, в порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители должны были быть внесены изменения. Как отмечает RT, по новым правилам, объём исследований значительно бы увеличился: нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Кроме того, Олег Салагай подчеркнул, что тест на наркотики при получении водительского удостоверения пока не нужно будет сдавать. Вступление в силу соответствующего приказа Минздрав отложил.