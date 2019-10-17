Минздрав: От гриппа привились более 33 млн россиян

17 октября 201900:38

Более 33 млн россиян (23%) поставили прививки от гриппа в текущем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

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Отмечается, что среди всех привившихся 9 млн – дети. Как пишет Интерфакс, министр здравоохранения Вероника Скворцова поставила задачу привить не менее 45% россиян.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ежегодно от гриппа погибают до 650 тыc. человек. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, кому сложнее всего справиться с вирусом гриппа.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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