Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
Министерство здравоохранения во вторник опубликовало проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету (ПКУ).
Перечень дополняется позициями «Мизопростол (лекарственные препараты)» и «Мифепристон (лекарственные препараты)». В ведомстве отметили, что аптеки продают их без рецептов.
В проекте сказано, что прием этих препаратов повышает риск осложнений и может привести к летальному исходу. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что больше всего абортов зафиксировано в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NASA держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством
- Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена
- Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
- Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской армии
- Рогов заявил о затишье перед бурей в Запорожской области
- Отсидевший в России американец Рид получил ранение на Украине
- Спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену
- Военная делегация России во главе с Шойгу прибыла в КНДР
- В Совфеде назвали оправданными ограничительные меры для уклонистов
- СМИ: умер режиссер «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru