Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности

Перечень дополняется позициями «Мизопростол (лекарственные препараты)» и «Мифепристон (лекарственные препараты)». В ведомстве отметили, что аптеки продают их без рецептов.

В проекте сказано, что прием этих препаратов повышает риск осложнений и может привести к летальному исходу. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что больше всего абортов зафиксировано в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает «Радиоточка НСН».

