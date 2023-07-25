Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности

Министерство здравоохранения во вторник опубликовало проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету (ПКУ).

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Перечень дополняется позициями «Мизопростол (лекарственные препараты)» и «Мифепристон (лекарственные препараты)». В ведомстве отметили, что аптеки продают их без рецептов.

В проекте сказано, что прием этих препаратов повышает риск осложнений и может привести к летальному исходу. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что больше всего абортов зафиксировано в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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