В Мособлдуме допустили снижение ключевой ставки до 15% в октябре
Центробанк РФ в октябре текущего года может снизить ключевую ставку до 15-16%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин.
По его мнению, на ближайшем заседании в сентябре регулятор может продолжить смягчать денежно-кредитную политику и, с учётом «устойчивой низкой инфляции в последние недели», снизить ключевую ставку с текущих 18% до 17%.
«Прогноз на заседание 24 октября предполагает высокую вероятность очередного снижения... на один или половину процентного пункта. Это станет очередным шагом к достижению целевого уровня в 15–16% к концу года», — указал Никитин.
Он добавил, что его прогноз может сбыться «при условии сохранения благоприятной инфляционной динамики».
Ранее финансист, аналитик венчурного рынка Алексей Скобелев заявил «Радиоточке НСН», что понижение ключевой ставки даже до 16% не окажет влияния на экономику.
