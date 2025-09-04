Итальянский модельер Джорджо Армани был одним из главных мастодонтом в мире моды, а одежду его бренда любили в России, несмотря на многочисленные подделки, заявил в интервью НСН стилист Александр Белов.

Ранее 4 сентября итальянские СМИ сообщили, что на 91-м году жизни скончался Джорджо Армани, основавший в 1975 году модный бренд Armani, превратившийся с годами в бизнес-империю. Издание Forbes оценивало его состояние в $12 млрд. Белов отметил, что виделся с Армани, когда тот был в России.