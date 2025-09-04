Мастодонт и подделки: Почему в России любили Армани

Армани покорял своей добротой и открытостью, создал огромный дом моды, а его бренд любили и серьезные покупатели, и торговцы с вещевых рынков, сказал в эфире НСН Александр Белов.

Итальянский модельер Джорджо Армани был одним из главных мастодонтом в мире моды, а одежду его бренда любили в России, несмотря на многочисленные подделки, заявил в интервью НСН стилист Александр Белов.

Ранее 4 сентября итальянские СМИ сообщили, что на 91-м году жизни скончался Джорджо Армани, основавший в 1975 году модный бренд Armani, превратившийся с годами в бизнес-империю. Издание Forbes оценивало его состояние в $12 млрд. Белов отметил, что виделся с Армани, когда тот был в России.

Умер модельер Джорджо Армани
«Он сделал огромный дом моды, который включает в себя много линеек. В какой-то момент он входил в число главных мастодонтов в мире моды. Он впервые ввел в обиход ношение джинсов с пиджаком, сделал много всего другого, хорошо видел тренды и был очень талантливым модельером. Я с ним виделся, когда он был в Москве, у меня дома стоит подписанная им книга. Армани произвел на меня впечатление очень приятного, доброго и открытого человека», - отметил стилист.

По его мнению, многочисленные подделки вещей Armani, наводнившие с начала 1990-х вещевые рынки страны, не отбили у россиян любовь к этому бренду.

«В России очень хорошо относятся к бренду Армани, многие покупают его одежду. Все известные дорогие бренды подделывают - и Dolce & Gabbana, и Versace, и Brunello Cucinelli, но, тем не менее, если бренды подделывают, значит людям это интересно», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец назвал Джорджо Армани символом роскоши и красоты, отмечает «Радиоточка НСН».

