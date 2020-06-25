В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

Еще 25 пациентов умерли в Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что у всех умерших после заражения развилась пневмония.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве за время пандемии составило 3 694.



