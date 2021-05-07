Минздрав обновил рекомендации по борьбе с COVID-19

Из списка возможных к назначению препаратов исключили Гидроксихлорохин, пишет RT. В перечень вакцин включены «КовиВак» и «Спутник Лайт», сообщает ТК «360». В пресс-службе подчеркнули, что над разработкой рекомендаций работает группа из более чем 100 экспертов в различных областях.



Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зарегистрировали 7 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При это выздоровели 7 788 граждан, а умер 351 человек.