Минздрав обновил рекомендации по борьбе с COVID-19
Минздрав России обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции, сообщили 7 мая в пресс-службе ведомства.
Из списка возможных к назначению препаратов исключили Гидроксихлорохин, пишет RT. В перечень вакцин включены «КовиВак» и «Спутник Лайт», сообщает ТК «360». В пресс-службе подчеркнули, что над разработкой рекомендаций работает группа из более чем 100 экспертов в различных областях.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зарегистрировали 7 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При это выздоровели 7 788 граждан, а умер 351 человек.
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