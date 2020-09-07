Минздрав не спешит заявлять о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Говорить о том, что ситуация с пандемией COVID-19 в России успокоилась, пока рано. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

А ранее в понедельник глава Роспотребнадора Анна Попова заявила, что диагноз «коронавирусная инфекция» с 1 января текущего года был подтверждён у 0,6% россиян, подчеркивает Газета.ру.

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировали 5 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в нашей стране выявлено 1 030 690 случаев заражения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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