Минздрав не спешит заявлять о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Говорить о том, что ситуация с пандемией COVID-19 в России успокоилась, пока рано. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

А ранее в понедельник глава Роспотребнадора Анна Попова заявила, что диагноз «коронавирусная инфекция» с 1 января текущего года был подтверждён у 0,6% россиян, подчеркивает Газета.ру.