Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Специалисты уверяют, что именно вакцинация позволит достичь нужного уровня популяционного иммунитета
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре, тогда же препарат станет поступать в регионы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В первую очередь вакцина будет доступна людям из групп риска, - добавил он. Третий, пострегистрационный этап исследований российской вакцины от COVID-19 начнется, по его словам, уже на этой неделе. Это тот самый массовый этап исследований, который позволит проследить действие препарата и его возможные побочные эффекты на широкой выборке добровольцев – их набирают 40 тысяч.
Но уже сейчас глава Минздрава, да и не только он, утверждает, что «вакцина эффективна, безопасна». В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V», которую разработал научный центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу на сегодняшний день превысил в 20% в 11 регионах России. Такую оценку привел Роспотребнадзор. Между тем, устойчивость популяции к вирусам обеспечивает коллективный иммунитет на уровне не менее 60%, рассказал НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, именно вакцина сыграет важную роль в создании коллективного иммунитета, и при интенсивной вакцинации за пару месяцев этот показатель в 60% будет достигнут.
Самый стойкий иммунитет к COVID-19 в России обнаружен у детей до 13 лет, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (от года до шести лет) и раннего школьного (7–13 лет) возраста. Как отмечает ведомство, показатели в этих возрастных группах в полтора-два раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах. Среди социальных работников самый высокий уровень коллективного иммунитета выявлен у работников здравоохранения и образования.
Накануне начала нового учебного года власти Москвы представили результаты обследования учителей столичных школ на коронавирус. Как говорится в заявлении заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой на официальном портале правительства Москвы, «у 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru