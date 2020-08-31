Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Но уже сейчас глава Минздрава, да и не только он, утверждает, что «вакцина эффективна, безопасна». В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V», которую разработал научный центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу на сегодняшний день превысил в 20% в 11 регионах России. Такую оценку привел Роспотребнадзор. Между тем, устойчивость популяции к вирусам обеспечивает коллективный иммунитет на уровне не менее 60%, рассказал НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, именно вакцина сыграет важную роль в создании коллективного иммунитета, и при интенсивной вакцинации за пару месяцев этот показатель в 60% будет достигнут.

Самый стойкий иммунитет к COVID-19 в России обнаружен у детей до 13 лет, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (от года до шести лет) и раннего школьного (7–13 лет) возраста. Как отмечает ведомство, показатели в этих возрастных группах в полтора-два раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах. Среди социальных работников самый высокий уровень коллективного иммунитета выявлен у работников здравоохранения и образования.

Накануне начала нового учебного года власти Москвы представили результаты обследования учителей столичных школ на коронавирус. Как говорится в заявлении заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой на официальном портале правительства Москвы, «у 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах».

