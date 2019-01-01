Диетологи назвали простые способы перехода на здоровое питание
Американские ученые разработали несколько рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Как пишет РИА Новости, их публикует Medicalxpress. Специалисты советуют отказываться от продуктов из переработанного мяса (сосисок и колбаса) и пару раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом фасоль приносит фигуре больше пользы. Чтобы уменьшить потребление соли, нужно соленые орехи заменить несолеными. Вместо сливочного масла употреблять оливковое и использовать его также вместо майонеза. Врачи посоветовали заменить белый хлеб на цельнозерновой, жирное молоко на 1%-ое, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, а картошку фри на жареные кусочки тыквы.
Ранее НСН писала, что телеведущая Елена Малышева назвала сaмой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словaм докторa медицинских нaук, в результaте тестировaния 41 диеты именно средиземноморскую признaли нaиболее оптимaльной для человеческого оргaнизмa.
В свою очередь, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН предложила россиянам руководствоваться не самой средиземноморской диетой, а принципами питания, которые в ней заложены. Прежде всего – ориентироваться на сезонные региональные продукты и избегать иностранных кулинарных изысков, которые могут вызвать набор веса и расстройство желудка.
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