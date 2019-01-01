Общество

Диетологи назвали простые способы перехода на здоровое питание

3 июля17:16

Американские ученые разработали несколько рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Как пишет РИА Новости, их публикует Medicalxpress. Специалисты советуют отказываться от продуктов из переработанного мяса (сосисок и колбаса) и пару раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом фасоль приносит фигуре больше пользы. Чтобы уменьшить потребление соли, нужно соленые орехи заменить несолеными. Вместо сливочного масла употреблять оливковое и использовать его также вместо майонеза. Врачи посоветовали заменить белый хлеб на цельнозерновой, жирное молоко на 1%-ое, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, а картошку фри на жареные кусочки тыквы.

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Ранее НСН писала, что телеведущая Елена Малышева назвала сaмой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словaм докторa медицинских нaук, в результaте тестировaния 41 диеты именно средиземноморскую признaли нaиболее оптимaльной для человеческого оргaнизмa.

В свою очередь, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН предложила россиянам руководствоваться не самой средиземноморской диетой, а принципами питания, которые в ней заложены. Прежде всего – ориентироваться на сезонные региональные продукты и избегать иностранных кулинарных изысков, которые могут вызвать набор веса и расстройство желудка.

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ФОТО: pixabay.com
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