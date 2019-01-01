В РАН предупредили о росте эпидемии ВИЧ
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в эфире НСН выразил уверенность, что говорить о победе над ВИЧ преждевременно.
В 2018 году ВИЧ-инфекцией заразились около 1,7 млн человек в мире, примерно 770 тыс. умерли от СПИДа, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. Впервые зараженных ВИЧ в 2018 году на 16% меньше, чем в 2010. Отмечается, что такого результата удалось достичь благодаря прогрессу в борьбе с вирусом в странах Южной Африки. Также уменьшилось смертей, связанных со СПИДом. В 2018 году от последствий, связанных со СПИДом, погибли на 33% меньше, чем в 2010.
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский рассказал НСН, что лечение ВИЧ-инфицированных продлевает им жизнь, в связи с этим количество больных стремительно увеличивается.
«Вирус продолжает распространяться. Если человек один раз заразился ВИЧ-инфекцией, то остается зараженным на всю жизнь. Хотя эта инфекция менее заразна, чем грипп, но человек может в среднем 12 лет передавать вирус другим людям. Сейчас появилось лечение, которое может продлевать жизнь ВИЧ-инфицированным. Если раньше значительная часть людей умирала, то сегодня смертность снижается, и общее число людей, которые живут с ВИЧ, выросло почти на миллион. И это, конечно, несколько двусмысленная ситуация – с одной стороны, мы улучшаем положение людей, живущих с ВИЧ, но в масштабе планеты, число людей, которое зависит от того, чтобы их обеспечивали лечением, растет. Это наблюдается и в нашей стране, где смертность по-прежнему еще достаточно высока, хоть и имеется тенденция к ее уменьшению. И также в нашей стране много новых случаев заражения», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что делать ставку только лишь на увеличение охвата лечения недостаточно. По его словам, очень слабо в стране ведется работа по предупреждению ВИЧ среди потребителей наркотиков, из-за которых происходит почти половина случаев новых заражений.
«Говорить о том, что у нас близка победа над ВИЧ-инфекцией, как некоторые у нас утверждают, это чрезвычайно преждевременно. Мы наращиваем число людей, которые находятся на лечении, но дальше возникает интересная дискуссия. Одни считают, что если 90% инфицированных будут зарегистрированы, будут получать лечение и будут не заразны, то это само по себе должно остановить эпидемию. Но оппоненты уверены, что только 73% будут действительно не заразны, а 27% будут распространять вирус. По их мнению, увеличения охвата лечения недостаточно, чтобы остановить эпидемию. В ранней стадии заболевания вероятность заражения очень большая. Поэтому нужно заниматься и другими методами лечения. Эпидемия, не смотря на все успехи, нарастает. Люди должны тоже принимать меры, чтобы не заразиться. Эти меры хорошо известны – надо пользоваться презервативом, если не знаешь, инфицирован человек или нет, нужно обязательно обследоваться. Также велик процент распространения в группах повышенного риска. Наркопотребители дают 40-45% новых случаев, и работа по предупреждению ВИЧ в этой группе у нас налажена очень слабо. Большая часть тех, кто прошел лечение, некоторое время воздерживаются от приема наркотиков, а потом опять их начинают принимать. Так что впереди еще очень большая работа», - резюмировал он.
РИА Новости пишет, что всего в мире числится 37,9 млн людей, заболевших ВИЧ, 1,7 млн из них – дети. Только 79% знают о своем заболевании. В докладе указывается на опасный рост новых заражений ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии на 29%, на 10% на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также на 7% в Латинской Америке.
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