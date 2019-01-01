В РАН предупредили о росте эпидемии ВИЧ

В 2018 году ВИЧ-инфекцией заразились около 1,7 млн человек в мире, примерно 770 тыс. умерли от СПИДа, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. Впервые зараженных ВИЧ в 2018 году на 16% меньше, чем в 2010. Отмечается, что такого результата удалось достичь благодаря прогрессу в борьбе с вирусом в странах Южной Африки. Также уменьшилось смертей, связанных со СПИДом. В 2018 году от последствий, связанных со СПИДом, погибли на 33% меньше, чем в 2010.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский рассказал НСН, что лечение ВИЧ-инфицированных продлевает им жизнь, в связи с этим количество больных стремительно увеличивается.

«Вирус продолжает распространяться. Если человек один раз заразился ВИЧ-инфекцией, то остается зараженным на всю жизнь. Хотя эта инфекция менее заразна, чем грипп, но человек может в среднем 12 лет передавать вирус другим людям. Сейчас появилось лечение, которое может продлевать жизнь ВИЧ-инфицированным. Если раньше значительная часть людей умирала, то сегодня смертность снижается, и общее число людей, которые живут с ВИЧ, выросло почти на миллион. И это, конечно, несколько двусмысленная ситуация – с одной стороны, мы улучшаем положение людей, живущих с ВИЧ, но в масштабе планеты, число людей, которое зависит от того, чтобы их обеспечивали лечением, растет. Это наблюдается и в нашей стране, где смертность по-прежнему еще достаточно высока, хоть и имеется тенденция к ее уменьшению. И также в нашей стране много новых случаев заражения», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что делать ставку только лишь на увеличение охвата лечения недостаточно. По его словам, очень слабо в стране ведется работа по предупреждению ВИЧ среди потребителей наркотиков, из-за которых происходит почти половина случаев новых заражений.