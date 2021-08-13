Минздрав назвал самую дешевую российскую вакцину от коронавируса
Вакцинация одного человека препаратом «Спутник Лайт» обходится в 342 рубля, что делает эту вакцину от коронавируса самой дешевой из российских, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Согласно опубликованному министерством государственному реестру предельных отпускных цен, состоящие из двух доз вакцины «Спутник V» и «КовиВак» стоят примерно 866 рублей, а укол «ЭпиВакКороной" - 842 рубля.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола - для усиления эффекта от вакцинации.
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