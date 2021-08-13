Минздрав назвал самую дешевую российскую вакцину от коронавируса

Вакцинация одного человека препаратом «Спутник Лайт» обходится в 342 рубля, что делает эту вакцину от коронавируса самой дешевой из российских, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Согласно опубликованному министерством государственному реестру предельных отпускных цен, состоящие из двух доз вакцины «Спутник V» и «КовиВак» стоят примерно 866 рублей, а укол «ЭпиВакКороной" - 842 рубля.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола - для усиления эффекта от вакцинации.

