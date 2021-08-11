РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» для усиления эффекта от вакцинации

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола, сообщает официальный Twitter-аккаунт вакцины.

В сообщении говорится, что в США и Израиле растёт число случаев нового штамма коронавируса, что говорит о необходимости гетерогенного бустера для вакцин с мРНК. Поэтому РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве третьего укола «для усиления и продления иммунного ответа».

Ранее заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что вероятность того, что вакцинированный человек в случае заражения коронавирусом попадёт в больницу, в 20 раз ниже, чем госпитализация непривитых людей.

