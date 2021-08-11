РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» для усиления эффекта от вакцинации
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола, сообщает официальный Twitter-аккаунт вакцины.
В сообщении говорится, что в США и Израиле растёт число случаев нового штамма коронавируса, что говорит о необходимости гетерогенного бустера для вакцин с мРНК. Поэтому РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве третьего укола «для усиления и продления иммунного ответа».
Ранее заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что вероятность того, что вакцинированный человек в случае заражения коронавирусом попадёт в больницу, в 20 раз ниже, чем госпитализация непривитых людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» для усиления эффекта от вакцинации
- Оскорбивший Жириновского дипломат не служит в МИД, заявили в Баку
- Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию
- Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио
- СК обвинил Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан
- Ученые выяснили, что курение снижает уровень антител после прививки от COVID-19
- СМИ: Экс-наемники ЧВК Вагнера раскрыли детали вербовки бойцов для войны с Ливией
- Владимира Стеклова выписали из больницы после коронавируса
- Минфин предложил эксперимент по онлайн-продаже вина РФ
- ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы «Альянса врачей» Васильевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru