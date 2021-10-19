Минздрав назвал регионы с напряжённой ситуацией с COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в шести регионах страны ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, сообщает ТАСС.

По его словам, это Удмуртия, Башкирия, Татарстан и Пермский край, а также Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, где требуется индивидуальный подход с ограничительными мерами.

Ранее министр здравоохранения заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 51 миллиона россиян.

