Минздрав назвал регионы с напряжённой ситуацией с COVID-19
19 октября 202114:14
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в шести регионах страны ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, сообщает ТАСС.
По его словам, это Удмуртия, Башкирия, Татарстан и Пермский край, а также Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, где требуется индивидуальный подход с ограничительными мерами.
Ранее министр здравоохранения заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 51 миллиона россиян.
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19 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru