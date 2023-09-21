Минздрав рекомендовал медучреждениям РФ внедрить голосовых помощников

По его словам, в последнее время накопилось много жалоб из-за невозможности дозвониться в поликлинику.

«Надо максимально охватить эту тему», - добавил замминистра.

Ранее стало известно, что в столичном здравоохранении используются 70% всех отечественных медицинских сервисов с ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

