Минздрав рекомендовал медучреждениям РФ внедрить голосовых помощников

Для записи пациентов медицинским учреждениям России рекомендовано внедрить голосовые помощники. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, сообщает РИА Новости.

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств

По его словам, в последнее время накопилось много жалоб из-за невозможности дозвониться в поликлинику.

«Надо максимально охватить эту тему», - добавил замминистра.

Ранее стало известно, что в столичном здравоохранении используются 70% всех отечественных медицинских сервисов с ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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