В России впервые отмечают День артиста

Новый профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечают в России 17 января. Министр культуры Ольга Любимова поздравила культурных деятелей в мессенджере Max.

Праздник совпадает с днем рождения театрального режиссера и педагога, народного артиста СССР Константина Станиславского и призван «объединить всех, кто выбирает искусство делом своей жизни».

«Это важная дата для всего культурного сообщества, включая театральных деятелей, артистов кино, цирка, композиторов, музыкантов, художников, эстрадных исполнителей, которые... создают особое пространство диалога со зрителем и помогают почувствовать силу искусства», - подчеркнула Любимова.

Министр пожелала деятелям культуры вдохновения, профессионального роста, благодарной публики.

Ранее с предложением учредить День артиста выступил председатель Союза театральных деятелей, народный артист РФ Владимир Машков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

