Минздрав: масочный режим в медорганизациях сохраняется

Масочный режим в медорганизациях сохраняется из-за продолжения циркуляции коронавируса. Об этом заявили в Минздраве, сообщает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что ношение масок в медицинских организациях необходимо для избежания роста случаев заражения коронавирусом.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что россиян ждёт две волны COVID-19 в этом году, однако общий масочный режим введут не раньше осени.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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