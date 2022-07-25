Минздрав: масочный режим в медорганизациях сохраняется

Минэкономики Германии считает, что технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку» нет Зеленский подтвердил, что Украина в ближайшее время начнет экспорт зерна Путин призвал не перекладывать затраты на развитие авиаотрасли «на плечи пассажиров» Глава Минздрава заявил о снижении уровня смертности онкобольных В Анапе у туристки требовали 20 тысяч рублей за временное тату на руке