Минздрав изменит порядок проведения медосвидетельствования водителей

Минздрав РФ решил изменить порядок проведения медицинского освидетельствования водителей. В проекте приказа говорится о том, что автомобилистам при получении медсправки придется пройти тестирование для диагностики употребления спиртного только в случае, если нарколог выявит симптомы алкоголизма. Для определения того, злоупотребляет ли автомобилист алкоголем, будут использоваться лабораторные исследования крови или мочи.

В частности, из текста приказа ведомства полностью исчезнет упоминание карбогидрат-дефицитного трансферрина. Наличие определённой концентрации этого вещества в крови – маркер хронического употребления алкоголя.

Задавивший людей у «Славянского бульвара» водитель получил аналогичный срок

Это значит, что по сути для водителей ничего не изменится, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе «Радио 1».

«Не изменится ничего, и это замечательно!», - сказал он.

Моржаретто напомнил о ситуации, произошедшей прошлой осенью из-за всех российских водителей Минздрав решил отправить на дорогостоящую процедуру из двух анализов. Они должны были выявить, страдает ли автомобилист хроническим алкоголизмом.

«Я посчитал прошлой осенью, что эти анализы в общей сумме по разным регионам России потянули бы от 5 до 7 тыс рублей, а делался такой анализ три дня. Возмутились все водители, возникли страшные очереди за медицинскими справками. Министерство здравоохранения хранило молчание, пока информация не дошла до Владимира Путина», – сказал специалист.

Между тем, специалисту для того, чтобы выявить потенциального водителя-алкоголика, не обязательно проводить сложные тесты. Об этом заявил врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты России Руслан Исаев. По его словам, об этом расскажут, например, дрожащие руки и неадекватное поведение.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АлкогольВодителиМинздрав
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