Минздрав изменит порядок проведения медосвидетельствования водителей

Это значит, что по сути для водителей ничего не изменится, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе «Радио 1».

«Не изменится ничего, и это замечательно!», - сказал он.

Моржаретто напомнил о ситуации, произошедшей прошлой осенью из-за всех российских водителей Минздрав решил отправить на дорогостоящую процедуру из двух анализов. Они должны были выявить, страдает ли автомобилист хроническим алкоголизмом.

«Я посчитал прошлой осенью, что эти анализы в общей сумме по разным регионам России потянули бы от 5 до 7 тыс рублей, а делался такой анализ три дня. Возмутились все водители, возникли страшные очереди за медицинскими справками. Министерство здравоохранения хранило молчание, пока информация не дошла до Владимира Путина», – сказал специалист.

Между тем, специалисту для того, чтобы выявить потенциального водителя-алкоголика, не обязательно проводить сложные тесты. Об этом заявил врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты России Руслан Исаев. По его словам, об этом расскажут, например, дрожащие руки и неадекватное поведение.

