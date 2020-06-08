Задавивший людей у «Славянского бульвара» водитель получил аналогичный срок
Московский городский суд вынес приговор водителю пассажирского автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в людей возле станции метро «Славянский бульвар».
Ранее, в декабре 2018 год, Дорогомиловский суд Москвы приговорил мужчину к 4 годам колонии. Однако Мосгорсуд отменил приговор и направил его на дополнительное рассмотрение, так как первая инстанция не учла доводы защиты о неисправности автобуса, передает АГН Москва.
Сам Мосгорсуд сегодня оставил приговор нижестоящей инстанции без изменения, однако судом был зачтен срок мер пресечения, избранных в отношении водителя. Тихонов был взят под стражу в зале суда.
Напомним, в конце 2017 года водитель автобуса въехал на автобусе в подземный переход. В результате четыре человека, включая ребенка, погибли. Еще 11 пешеходов получили травмы.
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