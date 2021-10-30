Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса
Во Всемирной организации здравоохранения предрекли появление нового опасного вируса, который человечество не сможет сдержать. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что распространение такого вируса является «несомненным с точки зрения биологии». Глава ВОЗ также подчеркнул, что мировому сообществу следует извлечь уроки из пандемии COVID-19 и готовиться к следующей, пишет Газета.ру. А ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что помимо вакцинации для борьбы с COVID-19 потребуется нарастить темпы тестирования, отслеживать появление новых и опасных штаммов, внедрять новые методы лечения и продолжать соблюдать меры эпидбезопасности, в том числе, носить маски.
Между тем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости заявил, что сделавшие прививку от коронавирусной инфекции могут заразиться штаммом «дельта», так как при этом варианте COVID-19 не успевают сработать клетки памяти.
«"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — объяснил ученый.
Иммунолог Зоя Скорпилева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дельта-штамм COVID-19 - далеко не вершина эволюции коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru