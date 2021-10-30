Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса

Между тем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости заявил, что сделавшие прививку от коронавирусной инфекции могут заразиться штаммом «дельта», так как при этом варианте COVID-19 не успевают сработать клетки памяти.

«"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — объяснил ученый.

Иммунолог Зоя Скорпилева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дельта-штамм COVID-19 - далеко не вершина эволюции коронавируса.

