Минздрав допустил хранение вакцины «Спутник V» при плюсовой температуре

Министерство здравоохранения РФ одобрило изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко.

Он отметил, что экспертиза подтвердила эффективность хранения вакцины при температуре от +2 до +8 градусов, что является стандартом для хранения иммунобиологических препаратов. Мурашко добавил, что новые условия позволят сделать транспортировку более доступной и увеличат охват вакцинации.

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Ранее в условиях хранения российской вакцины от коронавируса было прописано, что температуре ее харнения не должна превышать -18 градусов. Для сравнения, хранения вакцин Pfizer и Moderna температурный режим между -80 и -70 градусов.



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