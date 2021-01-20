В Бразилии объяснят отказ в регистрации «Спутника V»

Суд в Бразилии потребовал объяснить отказ в регистрации российской вакцины

Федеральный верховный суд Бразилии обязал регулятор Anvisa объяснить отказ в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

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Судья Рикарду Левандовски заявил, что регулятор по запросу правительства штата Баия будет обязан предоставить причины для отказа в течение 72 часов после вынесения постановления. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Uniao Quimica ранее рассказали о том, что вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована для экстренного применения.

В РФПИ пояснили, что отказ формальный: регулятор лишь запросил дополнительную информацию, после предоставления которой процедура регистрации может быть завершена.

Россия направит в Бразилию 10 млн доз вакцины "Спутник V" уже в первом квартале 2021 года. В текущем году запланирована поставка 150 млн доз. Бразилия также начала свое производство российской вакцины.

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ФОТО: flickr/Sanofi Pasteur
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияБразилия
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