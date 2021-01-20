В Бразилии объяснят отказ в регистрации «Спутника V»
Суд в Бразилии потребовал объяснить отказ в регистрации российской вакцины
Федеральный верховный суд Бразилии обязал регулятор Anvisa объяснить отказ в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.
Судья Рикарду Левандовски заявил, что регулятор по запросу правительства штата Баия будет обязан предоставить причины для отказа в течение 72 часов после вынесения постановления. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Uniao Quimica ранее рассказали о том, что вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована для экстренного применения.
В РФПИ пояснили, что отказ формальный: регулятор лишь запросил дополнительную информацию, после предоставления которой процедура регистрации может быть завершена.
Россия направит в Бразилию 10 млн доз вакцины "Спутник V" уже в первом квартале 2021 года. В текущем году запланирована поставка 150 млн доз. Бразилия также начала свое производство российской вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Работа российской системы подачи кислорода на МКС восстановлена
- СМИ: ЕП потребует остановки строительства «Северного потока-2» и санкций из-за ареста Навального
- Названы приоритеты Байдена на посту президента США
- Вторая российская система подачи кислорода на МКС вышла из строя
- Более 31 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru