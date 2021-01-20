В Бразилии объяснят отказ в регистрации «Спутника V»

Судья Рикарду Левандовски заявил, что регулятор по запросу правительства штата Баия будет обязан предоставить причины для отказа в течение 72 часов после вынесения постановления. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Uniao Quimica ранее рассказали о том, что вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована для экстренного применения.

В РФПИ пояснили, что отказ формальный: регулятор лишь запросил дополнительную информацию, после предоставления которой процедура регистрации может быть завершена.

Россия направит в Бразилию 10 млн доз вакцины "Спутник V" уже в первом квартале 2021 года. В текущем году запланирована поставка 150 млн доз. Бразилия также начала свое производство российской вакцины.