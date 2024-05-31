Минздрав: Дистанционная продажа лекарств в России выросла в десять раз
Дистанционная продажа лекарств в России выросла почти в десять раз в 2023 году, заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает РИА Новости.
Так, в начале пандемии в 2020 году объем дистанционной торговли достиг 5,5 миллиарда рублей, а в 2023 году этот показатель вырос до 56,7 миллиарда. В начале 2024 году уже фиксируется 26 миллиардов рублей, рост показателя продолжается.
Ранее депутаты Госдумы обратились с просьбой к главе правительства России Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о включении большего числа российских регионов в эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами.
Фармацевты поддерживают онлайн-торговлю лекарственными препаратами, однако следует помнить, что лекарства — сложный товар, требующий надлежащего хранения при должной температуре. Об этом заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru