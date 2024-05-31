Минздрав: Дистанционная продажа лекарств в России выросла в десять раз

Дистанционная продажа лекарств в России выросла почти в десять раз в 2023 году, заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает РИА Новости.

Так, в начале пандемии в 2020 году объем дистанционной торговли достиг 5,5 миллиарда рублей, а в 2023 году этот показатель вырос до 56,7 миллиарда. В начале 2024 году уже фиксируется 26 миллиардов рублей, рост показателя продолжается.