Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе во время пандемии

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе. Как заявили в ведомстве, в преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение.

Однако риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка. Прежде всего, эксперты рекомендуют рассказать об опасности коронавируса, а также о важности мер профилактики и соблюдении правил личной гигиены.