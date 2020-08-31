Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе во время пандемии

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе. Как заявили в ведомстве, в преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение.

Однако риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка. Прежде всего, эксперты рекомендуют рассказать об опасности коронавируса, а также о важности мер профилактики и соблюдении правил личной гигиены.

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Как пишет РИА ФАН, детям необходимо объяснить необходимость носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил перенести на 1 октября начало учебного года, чтобы избежать новой вспышки коронавируса. Первый зампред комитета парламента по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН напомнил, что школа вправе передвигать начало учебного года.

«Как бы плохо не было организовано дистанционное образование в последней четверти прошедшего учебного года, я считаю, что дистанционное образование лучше, чем никакое. Что будет дальше – покажет эпидемиологическая ситуация», - заключил он.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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