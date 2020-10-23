Минздрав: COVID-вакцинация в РФ будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной после запуска ее производства в промышленных масштабах, приводит «Интерфакс» слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По словам министра, вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет «бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства».