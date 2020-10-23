Минздрав: COVID-вакцинация в РФ будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной после запуска ее производства в промышленных масштабах, приводит «Интерфакс» слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По словам министра, вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет «бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства».

Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации президент России Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

В России зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским научным центром «Вектор». Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре.

Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМинздрав
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