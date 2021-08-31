Минздрав анонсировал создание единого ресурса о прививках россиян
Сведения о процедуре вакцинации граждан России в будущем можно систематизировать в рамках одного информационного ресурса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, на данный момент уже отработаны некоторые механизмы в этом плане, которые касаются, в том числе, кабинета на сайте государственных услуг.
Как уточнил глава Минздрава, это не только электронная запись на прием к врачу, но также, в частности, получение QR-кодов после прохождения процедуры вакцинации.
По словам Мурашко, практика подтверждает, что это очень хорошо воспринимается населением и довольно удобно.
По словам министра, в единую базу будут сведены данные не только о привика от коронавируса, но и от других инфекций.
Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, каким образом можно достичь коллективного иммунитета в России за месяц.
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