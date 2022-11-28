Вильфанд: московский регион ожидают морозы до 15 градусов и солнце
Морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе с 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, такой температурный фон соответствует данному периоду. При этом погода будет солнечной и безветренной. В последующем ночные температуры будут минус 10-15 градусов, а днем — минус 6-8 градусов, по области — до минус 9 градусов.
«Не исключено, что в отдельных районах Подмосковья температура будет приближаться к 17-18 градусам мороза. Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», — отметил синоптик.
Ранее сообщалось, что ледяной дождь в Москве, который прошел 22 ноября, повторил рекорд 1965 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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