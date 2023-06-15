Минюст заявил о намерении развивать закон об иноагентах

В ведомстве отметили тенденцию к росту числа иноагентов, что обусловлено предоставлением им площадок «для продвижения мнений в интересах коллективного Запада».

«В складывающихся условиях дальнейшего усиления внешнего давления на РФ со стороны западных стран, целесообразно... продолжить развитие национального законодательства об иноагентах», - сказано в документе.

Также в Минюсте указали, что в 2022 году управление ООН перевело некоммерческим организациям, включённым в России в реестр иноагентов, более 55 млн рублей.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента, сообщает RT.

