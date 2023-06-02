Минюст внес двух журналистов и политолога в список иноагентов

Минюст внес журналистов Романа Супера и Максима Кузахметова, политолога Дмитрия Орешкина, а также два издания «Проект» и «ЯРНОВОСТИ» в список иноагентов.

В закон об иноагентах добавят категорию «третьи лица»

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался снимать статус иноагентов с Максима Галкина, Семена Слепакова и и Ильи Варламова (все признаны в России иноагентами).

Также Минюст накануне внес в список нежелательных организаций американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана экстремистской организацией и запрещена в России), признанную ранее иностранным агентом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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