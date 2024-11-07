«Европейский суд не поможет!»: Иноагенты не смогут защитить авторские права в России
Отстоять свои права в России иноагентам не поможет даже Европейский суд по правам человека, решения которого после 15 марта 2022 года не подлежат исполнению в России, сказала НСН Елена Гринь.
Размер отчислений иноагентам зависит от целого ряда факторов, прописанных в Положениях о ставках, однако в случае нарушения прав таких лиц суд далеко не всегда встанет на их сторону. Об этом НСН заявила юрист Елена Гринь.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее анонсировал в своем Telegram-канале законопроект, который помешает иноагентам и релокантам «обогащаться за счет России». Предполагается, что для иноагентов, желающих получать отчисления из России от произведений науки, литературы и искусства, от исполнения произведений и фонограмм, от сообщений на радио и ТВ, от изобретений и товарных знаков, станет обязательным открытие специального рублевого счета. Средства будут зачисляться только туда. Гринь рассказала, от чего зависит размер отчислений.
«Имеет значение вид таких отчислений. Если, например, речь идет об отчислениях по лицензионному договору, то стороны сами устанавливают размер вознаграждения. Если же это касается отчислений, которые авторы и правообладатели получают через организации по коллективному управлению правами, то их размер зависит от многих критериев. На официальных сайтах Российского авторского общества и Всемирной организации интеллектуальной собственности размещены Положения о ставках, в соответствии с которыми рассчитывается вознаграждение правообладателей. Они зависят от того, в каком заведении и в каких условиях проигрывается произведение, числа жителей в городе, в котором находится заведение или проходит мероприятие, площади заведений. Кроме того, имеет значение, платный или бесплатный вход в заведения, также учитываются некоторые другие условия работы. Ставки могут составлять весьма значительные суммы, исходя из частоты использования произведения на цифровых площадках, телевидении и так далее», — сказала Гринь.
Собеседница НСН напомнила, что судебная защита прав и свобод гарантируется Конституцией России, но иноагенты на такую защиту могут рассчитывать далеко не всегда.
«Согласно Конституции России, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Но необязательно исход дела будет на стороне иноагентов. Если речь идет о Европейском суде по правам человека, то у нас существует закон, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России», — подытожила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что запрет на выплату авторских отчислений иноагентам является продолжением деятельности по регулированию отношений с теми, кто вредит России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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