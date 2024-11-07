«Европейский суд не поможет!»: Иноагенты не смогут защитить авторские права в России

«Имеет значение вид таких отчислений. Если, например, речь идет об отчислениях по лицензионному договору, то стороны сами устанавливают размер вознаграждения. Если же это касается отчислений, которые авторы и правообладатели получают через организации по коллективному управлению правами, то их размер зависит от многих критериев. На официальных сайтах Российского авторского общества и Всемирной организации интеллектуальной собственности размещены Положения о ставках, в соответствии с которыми рассчитывается вознаграждение правообладателей. Они зависят от того, в каком заведении и в каких условиях проигрывается произведение, числа жителей в городе, в котором находится заведение или проходит мероприятие, площади заведений. Кроме того, имеет значение, платный или бесплатный вход в заведения, также учитываются некоторые другие условия работы. Ставки могут составлять весьма значительные суммы, исходя из частоты использования произведения на цифровых площадках, телевидении и так далее», — сказала Гринь.

Собеседница НСН напомнила, что судебная защита прав и свобод гарантируется Конституцией России, но иноагенты на такую защиту могут рассчитывать далеко не всегда.

«Согласно Конституции России, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Но необязательно исход дела будет на стороне иноагентов. Если речь идет о Европейском суде по правам человека, то у нас существует закон, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России», — подытожила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что запрет на выплату авторских отчислений иноагентам является продолжением деятельности по регулированию отношений с теми, кто вредит России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

