Минюст: Почти половина иноагентов проживает за рубежом
Почти половина физлиц, признанных в России иноагентами, проживает за рубежом. Об этом заявил замглавы Минюста РФ Олег Свириденко.
В ходе сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он уточнил, что из 579 иноагентов за границей находятся «более 250».
Замминистра указал, что ранее отъезд за рубеж препятствовал привлечению таких лиц к уголовной ответственности, однако последние изменения в законодательстве решили эту проблему.
«Это так называемый заочный приговор. Поэтому могут бегать... но мы всё равно такие уголовные дела будем возбуждать и будут уголовные приговоры», - заключил Свириденко.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон о заочных судах без участия подсудимого по ряду преступлений против безопасности РФ, совершённых за границей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Корреспондента NEWS.ru наградили медалью «Защитнику Отечества»
- Белоруссию на «Интервидении-2025» представит певица Анастасия Кравченко
- Стоимость обучения в вузах России может увеличиться на 20-30%
- Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне
- Роскомнадзор не будет удалять «Игру Престолов» и «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
- Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик
- В Госдуме пообещали наказывать за отрицание геноцида советского народа во время ВОВ
- Минюст: Почти половина иноагентов проживает за рубежом
- Губернатор Гладков призвал выпускников школ не праздновать в кафе последние звонки
- Россия введет цифровой код для въезда иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru