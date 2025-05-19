Минюст: Почти половина иноагентов проживает за рубежом

В ходе сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он уточнил, что из 579 иноагентов за границей находятся «более 250».

Замминистра указал, что ранее отъезд за рубеж препятствовал привлечению таких лиц к уголовной ответственности, однако последние изменения в законодательстве решили эту проблему.

«Это так называемый заочный приговор. Поэтому могут бегать... но мы всё равно такие уголовные дела будем возбуждать и будут уголовные приговоры», - заключил Свириденко.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о заочных судах без участия подсудимого по ряду преступлений против безопасности РФ, совершённых за границей, сообщает RT.

