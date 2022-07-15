Минюст внёс компанию журналиста Пивоварова* в реестр СМИ-иноагентов
Компания «Вертолёт и ко» было включено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщает пресс-служба Минюста.
В сообщении говорится, что учредителем компании является журналист Алексей Пивоваров, также внесённый ведомством в список СМИ-иноагентов.
«В соответствии с распоряжением Минюста России от 15 июля в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Вертолет и ко». Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр – Пивоваровым А.В.» – уточняется в сообщении.
Ранее Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в реестр СМИ-иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (внесён Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).
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