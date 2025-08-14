Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций

Международная неправительственная организация (НПО) «Репортёры без границ» (Reporters sans frontieres) была включена в список нежелательных на территории России. Об этом сообщает Минюст РФ.

Проект «Продолжение следует» признали иноагентом

Отмечается, что НПО, чей центральный офис базируется в Париже, занимается защитой журналистов и выступает за свободу прессы. Доступ к её сайту в РФ был ограничен.

Также Минюст признал нежелательной на территории России деятельность американской Group 36 («Группа 36»).

Ранее в РФ нежелательными была признана «Всемирная организация «Международный дом» (International House World Organisation), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:РоссияНКОМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры