Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций
Международная неправительственная организация (НПО) «Репортёры без границ» (Reporters sans frontieres) была включена в список нежелательных на территории России. Об этом сообщает Минюст РФ.
Отмечается, что НПО, чей центральный офис базируется в Париже, занимается защитой журналистов и выступает за свободу прессы. Доступ к её сайту в РФ был ограничен.
Также Минюст признал нежелательной на территории России деятельность американской Group 36 («Группа 36»).
Ранее в РФ нежелательными была признана «Всемирная организация «Международный дом» (International House World Organisation), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru