Минюст внес польскую WOT Foundation в список НПО
Минюст России признал деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation (организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
WOT Foundation занимается организацией и спонсированием российско-польских форумов и конференций, посвященных широкому кругу тем. Также организация проводит научные обмены между студентами.
В конце января Генпрокуратура также признала деятельность WOT Foundation нежелательной из-за угрозы основам конституционного строя России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru