Минюст внес польскую WOT Foundation в список НПО

Минюст России признал деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation (организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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WOT Foundation занимается организацией и спонсированием российско-польских форумов и конференций, посвященных широкому кругу тем. Также организация проводит научные обмены между студентами.

В конце января Генпрокуратура также признала деятельность WOT Foundation нежелательной из-за угрозы основам конституционного строя России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФ
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