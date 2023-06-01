Минюст внес Международный ФБК* в список нежелательных организаций
1 июня 202319:56
Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), признанную ранее иностранным агентом.
По данным реестра на сайте ведомства, в список включили Anti-Corruption Foundation International, Inc.
Структура образована летом 2022 года. Минюст признал фонд иноагентом в декабре того же года.
Минюст 5 мая внес в список иностранных агентов главу ФБК Марию Певчих, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru