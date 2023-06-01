Минюст внес Международный ФБК* в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), признанную ранее иностранным агентом.

В закон об иноагентах добавят категорию «третьи лица»

По данным реестра на сайте ведомства, в список включили Anti-Corruption Foundation International, Inc.

Структура образована летом 2022 года. Минюст признал фонд иноагентом в декабре того же года.

Минюст 5 мая внес в список иностранных агентов главу ФБК Марию Певчих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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