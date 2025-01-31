Минюст внес четыре зарубежные НПО в список нежелательных в России
Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, канадскую «Корпорацию Открытый текст», французский «Независимый институт философии», немецкую «Сеть журналистов в бедственном положении» и чешскую «Компелсон». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно опубликованному перечню, указанным НПО присвоены номера с 105-го по 108-й.
В России «нежелательной организацией» признается иностранная или международная неправительственная структура, чья деятельность рассматривается как угроза основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Такое определение закреплено в законодательстве страны.
После признания организации нежелательной ей запрещено открывать структурные подразделения на территории России, а существующие должны быть закрыты. Помимо этого, запрещается проведение финансовых операций с участием российских банков, распространение информационных материалов и создание юридических лиц для реализации программ этой организации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах
- Минюст внес четыре зарубежные НПО в список нежелательных в России
- Население России сократилось на 0,08% за 2024 год
- РПЦ внесла Александра Лухманова в список лжесвященников
- Пилот мог перепутать световой источник перед столкновением в Вашингтоне
- В Сирии подтвердили задержание двоюродного брата Асада
- Евросоюз пока не обсуждает введение санкций против «Росатома»
- В Казани подросток пытался поджечь пороховой завод
- В США снимут ремейк фильма «Факультет» 1998 года
- Платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru