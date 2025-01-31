Минюст внес четыре зарубежные НПО в список нежелательных в России

В России «нежелательной организацией» признается иностранная или международная неправительственная структура, чья деятельность рассматривается как угроза основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Такое определение закреплено в законодательстве страны.

После признания организации нежелательной ей запрещено открывать структурные подразделения на территории России, а существующие должны быть закрыты. Помимо этого, запрещается проведение финансовых операций с участием российских банков, распространение информационных материалов и создание юридических лиц для реализации программ этой организации, передает «Радиоточка НСН».

