Минюст внес четыре зарубежные НПО в список нежелательных в России

Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, канадскую «Корпорацию Открытый текст», французский «Независимый институт философии», немецкую «Сеть журналистов в бедственном положении» и чешскую «Компелсон». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованному перечню, указанным НПО присвоены номера с 105-го по 108-й.

В России признали нежелательной деятельность Французского института философии

В России «нежелательной организацией» признается иностранная или международная неправительственная структура, чья деятельность рассматривается как угроза основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Такое определение закреплено в законодательстве страны.

После признания организации нежелательной ей запрещено открывать структурные подразделения на территории России, а существующие должны быть закрыты. Помимо этого, запрещается проведение финансовых операций с участием российских банков, распространение информационных материалов и создание юридических лиц для реализации программ этой организации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:РоссияМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры